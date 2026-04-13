Выставку художников-футуристов открыли в Люберцах

17 апреля в Музейно-выставочном комплексе Люберец откроется выставка «Красные звезды», посвященная Дню космонавтики и Дню Победы. Куратор выставки Никита Ткачев объединяет два значимых праздника общим советским визуальным кодом. На выставке будут представлены исторические предметы, полотна художников и арт-объекты, связанные с красным цветом и звездами.

Смысловой центр экспозиции составят работы художника-футуриста Алексея Гинтовта. Посетители смогут увидеть двухметровые золотые полотна с огромными кремлевскими звездами. Рядом с живописными произведениями будут представлены исторические артефакты, такие как униформа Юрия Гагарина и других советских космонавтов, издания про Владимира Маяковского, красные советские игрушечные солдатики.

Специально для проекта «Красные звезды» изготовлены два двухметровых арт-объекта «Красные деревья». Это посвящение русскому художнику-авангардисту Аристарху Лентулову.

Завершит тему наследия футуризма видеоарт про поэта Велимира Хлебникова, главного русского футуриста и учителя Владимира Маяковского.

К выставке разработана параллельная программа: кураторские экскурсии, лекция о творчестве Владимира Маяковского, творческий вечер с музыкантом Артемием Артемьевым.

Открытие выставки состоится в 17:00. Вход на открытие свободный по предварительной регистрации.

Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3.