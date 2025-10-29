Открытие уникальной выставки картин «Ритмы города» пройдет в Мытищах

Торжественное событие состоится 2 ноября в 14 часов. Гостей будут ждать в галерее «На Коминтерна».

Ценителей искусства и поклонников живописных полотен удивит новая экспозиция. Будет большое разнообразие городских пейзажей от ведущих членов Мытищинской ассоциации художников, среди которых много членов Союза художников России и их коллег.

Посетители галереи смогут погрузиться в мир эстетического восприятия, где смогут насладиться изысканными композициями, виртуозной игрой светотени и многогранностью архитектурных форм. Произведения признанных мастеров изобразительного искусства, воплощающие тонкие нюансы повседневной жизни, представят уникальную возможность для анализа и интерпретации их художественных техник и концептуальных решений.

Насладиться произведениями художников мытищинцы смогут до 20 декабря по адресу: город Мытищи, улица Коминтерна, дом 22.