Открытие участка трассы М-5 разгрузило Рязанское шоссе

Открытие нового участка трассы М-5 значительно улучшило ситуацию на Рязанском шоссе и помогло водителям сэкономить время в пути. Соответствующая информация получена при помощи сервиса «Яндекс Карты».

В частности, в пятницу вечером перед открытием дороги, поездка через Октябрьский и Островцы в направлении Коломны занимала в среднем 21 минуту. После открытия обхода Октябрьского шоссе, среднее время в пути в аналогичные часы уменьшилось на 15 минут, и теперь водители проезжают эти населенные пункты всего за шесть минут по новой дороге.

Кроме того, благодаря изменениям, время проезда по Рязанскому шоссе также сократилось. Теперь поездка занимает всего 16 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин открыли движение по новому участку трассы М-5. Глава региона подчеркивал, что дорога поможет решить проблему пробок в этом месте.