Открытие теплого сезона пройдет в парках Коломны и Озер

Парки городского округа Коломна приглашают всех весело и активно встретить День весны и труда и отпраздновать открытие теплого сезона. В пятницу, 1 мая, на общественных пространствах запланировано множество интересных активностей — и для самых маленьких, и для взрослых.

Первым майскую эстафету начнет коломенский сквер имени В. А. Зайцева — в 14:30 здесь пройдут концертная и интерактивная игровая программы, выступят артисты театра танца «Самоцветы», откроются фотозоны и зоны творчества. Завершится праздник в 18:00.

В парке Мира в Коломне программа у главной сцены начнется в 15:00 концертом творческих коллективов. Также зрители увидят показательное выступление спортсменов школы тхэквондо и выставку под открытым небом «Шиповник в цвету», смогут поучаствовать в различных мастер-классах и акции «Дерево желаний». Будут работать аттракционы и ярмарка народных умельцев. Окончание мероприятий — в 19:00.

Жителей Озер приглашают в парк «Сосновый бор» к 15:00 — в это время откроются игротека, художественная выставка и начнутся матчи по настольному теннису. Основная праздничная программа стартует в 17:00 и продлится до 19:00. Для гостей парка запланированы концерт, интерактивы и детская дискотека с аниматорами.