Спартакиада железнодорожников прошла в Лобне

Торжественное открытие спартакиады трудовых коллективов железнодорожной отрасли состоялось 7 августа во дворце спорта «Лобня». На церемонии глава округа Анна Кротова вручила работникам благодарственные письма и почетные грамоты.

В соревнованиях участвовали четыре команды сотрудников ведущих предприятий: «МВПС-Сервис» (техническое обслуживание и ремонт пригородных поездов), «ТОП-Сервис» (обслуживание общественных пространств), «ЦППК» (транспортное сообщение) и «ТМХ-ПТР» (создание и сопровождение подвижного состава).

Анна Кротова отметила, что День железнодорожника — это праздник людей, которые обеспечивают движение страны: точность графиков, безопасность маршрутов, надежность техники и комфорт пассажиров. «Железная дорога — это командная работа, где важны ответственность, дисциплина и взаимовыручка. Спорт отражает эти ценности», — добавила она.

Участники соревновались в четырех дисциплинах: перетягивании каната, волейболе, настольном теннисе и плавании. Победителей определили как в отдельных видах, так и в общем командном зачете.

Спартакиада была организована для укрепления корпоративного духа и популяризации здорового образа жизни среди сотрудников отрасли.