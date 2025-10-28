Открытие школьной спортивной лиги пройдет в Черноголовке

В наукограде готовится торжественное открытие школьной спортивной лиги, которое состоится 30 октября в местном Спорткомплексе. Школьная спортивная лига — это инновационный проект, разработанный для повышения интереса молодежи к спорту.

«Этот формат соревнований позволит школьникам проявить себя в различных видах спорта, получить ценный опыт и укрепить командный дух. Одной из ключевых особенностей школьной спортивной лиги является привлечение известных спортсменов в качестве наставников и примеров для подражания», — сообщили организаторы.

Олимпийские чемпионы и чемпионы России будут делиться своим опытом с юными участниками. Соревнования в рамках школьной спортивной лиги пройдут по четырем видам спорта: баскетбол 3×3, волейбол, футбол и шахматы. Мероприятия Школьной спортивной лиги проводятся в рамках государственной программы «Спорт — норма жизни», направленной на популяризацию физической культуры и спорта.