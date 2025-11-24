Открытие сезона прошло во Дворце культуры «Цементник» в Воскресенске

Насыщенная программа вечера включала вокальные, музыкальные, хореографические и театральные номера. Каждый творческий коллектив представил зрителям свою премьеру. Новинки очень понравились публике, которая с восторгом и бурными аплодисментами встречала все выступления.

Участников концерта поздравили почетные гости: депутат окружного совета Юлия Маркина и благочинный первого Воскресенского благочиннического округа протоиерей Кирилл Седов.

Напомним, Дворец культуры «Цементник» был построен в 1954 году и является центром культурной жизни жителей южной части городского округа. Каждый посетитель обязательно найдет здесь что-то увлекательное для себя независимо от возраста и жизненных интересов. Творческие коллективы ДК успешно участвуют в конкурсах и фестивалях различного уровня.