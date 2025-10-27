Открытие сезона прошло в доме культуры села Ашитково в Воскресенске

Дом культуры в селе Ашитково открыл 58-й творческий сезон. В честь этого события состоялось праздничное мероприятие под названием «Путь к звездам начинается с сердца».

На сцене ожила история маленького принца, рассказанная Антуаном де Сент-Экзюпери Для зрителей выступали не только коллективы Дома культуры села Ашитково, но и их коллеги из сел Конобеево, Барановское и клуба деревни Губино. Гости праздника увидели яркие постановки, музыкальные композиции и художественные номера.

Депутат окружного совета Анна Кузнецова и директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова поздравили всех собравшихся с праздником творчества и искусства. В новом сезоне коллективы дома культуры обещают зрителям множество волшебных мгновений и новых открытий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.