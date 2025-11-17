Открытие сезона прошло в доме культуры «Гармония» в Воскресенске

Дом культуры «Гармония» в городе Белозерский 15 ноября распахнул двери для всех, кто любит музыку, танец, искусство и творчество. Открытие творческого сезона стало стартом для новых идей и свершений.

Начальник управления культуры администрации Воскресенска Елена Баклушина и директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова поздравили коллективы дома культуры и пожелали успехов в новом творческом году.

Гостей праздника открытия ждали яркие выступления артистов дома культуры. На сцене свои лучшие номера показывали театральные студии «Лики» и «Верю!», спортивно-танцевальный коллектив «Радость», вокальный ансамбль «Сударушка», хореографический коллектив «TeaM dance», вокальная студия «Радуга», танцевальный ансамбль «Росинка»и другие участники.

Новый сезон обещает быть насыщенным и интересным, полным ярких событий и творческих открытий.