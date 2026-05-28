Открытие регионального этапа «Президентских спортивных игр» в Люберцах

28 мая в Дворце спорта «Триумф» города Люберцы состоялось открытие финальных соревнований регионального этапа Всероссийских игр школьников «Президентские спортивные игры» на Кубок Президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В течение трех дней 96 школьников из восьми команд будут состязаться в различных видах спорта: легкой атлетике, баскетболе, волейболе, футболе и настольном теннисе. В региональном этапе участвуют обучающиеся школ из Балашихи, Лосино-Петровского, Люберец, Мытищ, Одинцова, Павловского Посада, Ступино и Чехова.

На церемонии открытия присутствовали почетные гости, среди которых заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима и заместитель главы городского округа Люберцы, начальник управления образования Виктория Бунтина. Они обратились к юным спортсменам с напутственными словами.

Победители регионального этапа представят Московскую область на всероссийском этапе, который пройдет в ВДЦ «Смена» в сентябре.