Открытие паркового сезона обсудили на оперативном совещании в Мытищах

Глава округа Юлия Купецкая рассказала о запланированном на 25 апреля субботнике и экологическом мероприятии «Весенняя перезагрузка». Обсудили также развлекательные мероприятия запланированные на летнее время.

Главные точки притяжения жителей и гостей — семь парков ежегодно посещали свыше 4,5 миллионов человек. Особое внимание всегда уделяли уборке территорий. Работы в этом направлении будут завершены до 30 апреля. Пятого мая будет проведена акарицидная обработка. Обслуживать парки будет новое техническое оборудование. Проведут и дополнительный набор персонала. Задать вопросы по трудоустройству можно будет по телефону 8-495-586-81-09. Сотрудники служб приступили к третьему этапу благоустройства Парка Мира на 13 гектаров. Завершение работ запланировали на март 2027 года. Кафе, аттракционы, прокаты будут работать для гостей. Два пункта выдачи спортивного инвентаря откроются в Мытищинском лесопарке (со стороны Пироговского шоссе и ЖК «Императорские Мытищи»).

Летний сезон будет богат на мероприятия. Наших гостей ждут 20 крупных культурно-массовых мероприятий, в том числе уникальных — «Чаепитие в Мытищах 2.0», «Назад в СССР», «Технопарк», «Морской Олимп». А также 40 еженедельных занятий разной направленности во всех парках.

Запустят и новые проекты — еженедельную культурно-развлекательную программу «Добрый вечер!», танцевальные вечера для старшего поколения «РЕТРО», вечера классической музыки «Симфония парка». Особое внимание на мероприятиях уделят вопросу безопасности. Обо всех анонсах вы можно узнать по ссылке.

