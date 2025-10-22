Открытие парка имени 50-летия Октября пройдет в Коломне 25 октября

Праздник в честь завершения масштабного благоустройства общественного пространства на берегу Оки состоится 25 октября. Жителей и гостей округа ждет большая развлекательная программа, где каждый найдет себе занятие по душе.

Реконструкцию парка имени 50-летия Октября провели в этом году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Территория пространства — более 36 гектаров, поэтому место нашлось для всего, о чем так мечтали жители округа. Для любителей активного отдыха здесь установили спортивные площадки, велодорожки и лыже-роллерную трассу, для детей — большой детский городок. На высоком берегу реки обустроили деревянные смотровые зоны.

В субботу в парке для жителей и гостей городского округа Коломна состоится концерт с участием творческих коллективов. Все желающие смогут сделать яркие снимки на память в специально оборудованных фотозонах. Для детей проведут интерактивные игры. Также гостей торжества ждут легкоатлетический забег и выставки художественного творчества под открытым небом.

Насладиться красотой обновленного парка и погрузиться в атмосферу праздника можно 25 октября. Праздник начнется в 11:00 и продлится до 13:00.