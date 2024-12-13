Открытие новой смены прошло в оздоровительном центре «Родина» в Подольске

В детско-юношеском оздоровительном центре собрались 70 школьников, показавших высокие результаты на муниципальном этапе всероссийской олимпиады. Во время новой смены они будут вместе с наставниками готовиться к региональному этапу.

В течение трех дней школьники будут заниматься с педагогами физикой и математикой, биологией, обществознанием и русским языком. Для ребят также организуют разнообразные мероприятия — интеллектуальные и настольные игры, квесты и кинопоказы, дискотеки.

На торжественном открытии смены ее участников поприветствовал победитель Всероссийской олимпиады по праву, выпускник школы № 29 Арсений Капуза. «Очень хочу, чтобы за эти три дня вы получили как можно больше информации, выходящей за рамки школьной программы», — сказал он.

Арсений Капуза проведет для ребят занятие по технике решения олимпиадных заданий. Он посоветовал школьникам при подготовке к олимпиадам соблюдать три правила для запоминания терминов. Следует не откладывать подготовку до последнего, использовать для обучения специальные компьютерные программы и каждый день заучивать около 10 фраз.