Открытие новой молодежной смены-форума прошло в Красногорске

Участниками проекта стали ребята из городов-побратимов — Орла, Североморска и Красногорска. В центре «Мир знаний» подготовили корпуса, вожатых и насыщенную программу.

Вместо скучных лекций и семинаров юных гостей ждут экскурсии, концерты, спортивные и творческие состязания. Смена продлится 10 дней.

«Смена-форум — это такой проект, который ни с чем нельзя сравнить. У нас проходят творческие вечера, такие, как „Вечер знакомств“, где каждая делегация представляет себя, рассказывает про свой регион. Это танцевальный марафон, интерактивные игры, турниры по футболу, волейболу, баскетболу и многое другое», — рассказал вожатый Ярослав Птушко.

Многие участники проекта возвращаются в Подмосковье уже не первый год.