Новый сезон гран-при Российской Дрифт Серии состоится в Подмосковь в мае

В Московской области на автодроме Moscow Raceway пройдет открытие 17-го сезона всероссийских соревнований «Гран-При Российской Дрифт Серии» (RDS GP). Это крупнейшее и одно из самых зрелищных автоспортивных событий в России, которое собирает сильнейших пилотов страны и зарубежья.

Популярность чемпионата продолжает расти. В 2025 году этапы RDS GP посетили более 43 тысяч зрителей, а общее количество просмотров контента на онлайн-площадках превысило 65 миллионов.

Торжественная церемония открытия сезона запланирована на 3 мая в 13:00. В рамках мероприятия будут выступления почетных гостей и насыщенная спортивная программа с участием ведущих дрифт-пилотов.

Гран-При Российской Дрифт Серии играет важную роль в развитии технических видов спорта в стране, популяризации автоспорта среди молодежи и формировании культуры безопасного вождения. Чемпионат объединяет профессиональных спортсменов, любителей автоспорта и семьи болельщиков, создавая атмосферу масштабного спортивного праздника.

Соревнования будут проходить 2 и 3 мая 2026 года в Московской области на автодроме «Moscow Raceway».

