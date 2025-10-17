Открытие нового сезона Единой школьной лиги Подмосковья прошло в Королеве

Открытие нового сезона Единой школьной лиги Подмосковья прошло в гимназии № 9 в Королеве. В масштабном проекте примут участие воспитанники образовательных учреждений округа, тренеры и педагоги. Все они нацелены на результат.

Участников поприветствовал глава городского округа Игорь Трифонов. Он отметил, что проект запустили благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«В этом году более 350 школьников нашего города примут участие в соревнованиях. Поздравляю всех участников с началом этого значимого события и желаю честной борьбы, уверенности в своих силах, ярких побед и незабываемых впечатлений!» — добавил он.

Амбассадоры Лиги — трижды чемпион мира по ашихара-каратэ Рамиль Гасанов и чемпион мира по пляжному футболу Федор Земсков. Они также обратились к ребятам и подчеркнули, что такие соревнования формируют командный дух.

Во время церемонии к ребятам обратились космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов с борта Международной космической станции.

В новом сезоне Королев представят 12 команд. Они примут участие в состязаниях по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Важно отметить, что в прошлом сезоне муниципалитет представляли девять учебных заведений.

Во время открытия выступили призеры первенства России по чирспорту — команды «ЭЛМОНТ» и «Чирленд», а также воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» по тхэквондо.