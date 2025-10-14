Открытие муниципального этапа Школьной лиги прошло в Воскресенске

Городской округ в этом году присоединился к проекту «Единая школьная лига Московской области». Первые соревнования по волейболу состоялись в спорткомплексе «Химик».

Консультант отдела школьного и студенческого спорта Дирекции спортивных мероприятий Московской области Владимир Орлов поздравил молодежь Воскресенска со вступлением в проект и пожелал удачи в соревнованиях.

На волейбольной площадке состязались команды школ имени Рыбникова, «Горизонт», Москворецкой гимназия и лицея имени Стрельцова. Сильнейшие коллективы будут представлять Воскресенск на региональном уровне.

Участники Единой школьной лиги будут соревноваться по четырем видам спорта: волейболу, баскетболу 3×3, футзалу и шахматам.

Напомним, проект «Единая школьная лига Московской области», направленный на популяризацию спорта среди молодежи, запустили в прошлом году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Кроме соревнований, для школьников проводят встречи с известными спортсменами и мастер-классы.