Открытие «Летнего Кубка» по хоккею прошло в Мытищах

Открытие традиционного Летнего кубка прошло на катке «Арены Мытищи». Лучшие спортивные коллективы из Чехова, Подольска, Балашихи и Мытищ покажут, чего добились за годы усердных тренировок.

Соревнования среди будущих выпускников хоккейных клубов проходят ежегодно на протяжении 20 лет. Команды 2009 года рождения спортшколы «Витязь» из Чехова, СШОР «Витязь» из Подольска, СШОР «Балашиха» и академии «Атлант» из Мытищ приняли участие в турнире.

На торжественной церемонии открытия молодых хоккеистов приветствовал олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Виктор Шалимов. Он пожелал выпускникам подмосковных хоккейных школ реализации всех планов и задач, удачного продолжения спортивной карьеры в молодежных и взрослых клубах.

Мытищинский «Атлант» в стартовом матче турнира уверенно переиграл хоккейный клуб «Балашиха» с результатом 11:1. Коллективы из Подмосковья будут бороться за звание победителей несколько дней. В финал выйдут самые быстрые и ловкие спортсмены, которые оставили позади остальных соперников.