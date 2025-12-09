Открытие лесопарковой зоны «Стрелки» после благоустройства пройдет в Орехово-Зуеве 13 декабря

Благоустроенную лесопарковую зону «Стрелки» откроют в Орехово-Зуеве 13 декабря. Жителей пригласили принять участие в празднике.

Мероприятие начнется в 12:45.

«Программу подготовили разнообразную, в соответствии с новыми возможностями территории. Приходите сами, приводите семьи и друзей, чтобы увидеть, насколько сильно изменился лесопарк», — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Для жителей подготовили анимационную программу, розыгрыш призов для гостей, подведение итогов конкурса от телекомпании «Аист» и подведение итогов муниципального конкурса кормушек для птиц.

Также будут работать воркаут, спортивные площадки по футболу и волейболу, а также представят показательные выступления кинологов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.