Сегодня 10:48 Открытие фестиваля юношеского спорта прошло в Наро-Фоминске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа Подмосковье

Наро-Фоминск

Спортсмены

Футбол

Школьники

Фестивали

В Наро‑Фоминске стартовал XXIII Фестиваль юношеского спорта на приз главы городского округа. Торжественное открытие прошло на стадионе «Нара».

На мероприятии, собравшем команды из 18 школ, прозвучал гимн России, а флаг подняли капитаны команд‑победителей прошлого года.

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

После церемонии организаторы и участники перешли к играм: программу открытия составили самые зрелищные соревнования — турниры по мини‑футболу. Первые призы сезона 2025–2026 распределились следующим образом. В спартакиаде «Молодая звезда» (младшие школьники) места заняли: 1‑е — Наро‑Фоминская школа №7, 2‑е — Апрелевская школа №3, 3‑е — Селятинская школа №2. В спартакиаде «Олимпийские надежды» (старшие школьники) победила Апрелевская школа №3, серебро у Наро‑Фоминской школы №1, бронза — у Наро‑Фоминской школы №9.

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Напомним, в течение учебного года школьники померяются силами еще в восьми видах — бег, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика, настольный теннис, бадминтон и эстафетное плавание. Организаторы подчеркивают, что фестиваль важен не только результатами, но и воспитанием командного духа, дисциплины и дружбы среди молодежи.