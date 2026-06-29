Открытие добровольной пожарной команды прошло в Ленинском округе

Официальное мероприятие состоялось на территории складского комплекса в Северной промзоне. В состав новой команды вошли 12 обученных добровольцев, готовых оперативно реагировать на возгорания.

Начальник 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Александр Коврижных отметил, что развитие добровольчества — одно из приоритетных направлений ведомства.

Предприятие одним из первых создало собственную команду, оснащенную комбинированным прицепом для газопорошкового тушения. Ключевая задача добровольцев — оперативное тушение пожаров до прибытия основных сил МЧС. Сейчас команда способна контролировать профилактику и самостоятельно тушить возгорания.

Обучение длилось около трех месяцев. Старший смены Алексей Саботин поделился, что научился тушить пожары в зданиях и на автотранспорте. Он подчеркнул два главных принципа: при возгорании прежде всего эвакуировать людей, так как нет ничего ценнее человеческой жизни, и не каждый пожар можно потушить водой.

В рамках мероприятия провели демонстрацию для представителей других складских и промышленных предприятий, чтобы мотивировать их создавать аналогичные подразделения.