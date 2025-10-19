Открытая трибуна Общественной палаты РФ и Московской области прошла в Мытищах

В городском округе Мытищи состоялась Открытая трибуна Общественной палаты Российской Федерации и Московской области. Мероприятие было посвящено вопросам экологии, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты Московской области Илья Ермаков подчеркнул важность общественного контроля в области экологии и природопользования. Он отметил, что студенты, обученные в школе общественного контроля, могут внести значительный вклад в улучшение экологической обстановки.

В обсуждении приняли участие представители общественных палат, эксперты и студенты, что позволило обменяться опытом и найти пути решения актуальных проблем.

Председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты Московской области Владимир Мельник поделился опытом работы в этой сфере, подчеркнув, что Мытищи являются передовым округом в организации жилищно-коммунальных услуг. Он призвал молодежь активно участвовать в общественном контроле и отметил, что качественная работа ЖКХ требует не только контроля, но и поддержки тех, кто предоставляет услуги.

Также на встрече обсуждались вопросы благоустройства. Участники посетили новое здание Центра экологической и промышленной политики, расположенное по адресу: Олимпийский проспект, 42. Это научно-выставочное пространство станет площадкой для встреч с молодежью и обсуждения актуальных проблем.

Мероприятие подчеркнуло важность общественного контроля и активного участия молодежи в решении значимых вопросов.