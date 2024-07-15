Открытая тренировка по теннису прошла в Химках

Фото: Администрация Химки г.о.

Встречу теннисистов с болельщиками провели в честь юбилея открытия центра ракеточных видов спорта «Space». Мероприятие посетили свыше 250 гостей.

Для всех присутствующих действующие спортсмены провели открытые уроки и мастер-классы. Свою игровую форму теннисисты продемонстрировали в показательных матчах.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что большой теннис и другие виды ракеточных видов спорта с каждым годом все сильнее развиваются в России, а Химки играют важную роль в популяризации этих направлений.

Помимо штатных тренировок и открытых занятий в спортивном центре «Space» ежегодно проводятся областные и всероссийские чемпионаты по ракетлону и отдельным видам спорта: сквошу, бадминтону большому и настольному теннису.

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