Открытая тренировка по тайскому боксу прошла на стадионе «Торпедо» в Дмитрове

На стадионе «Торпедо» в Дмитрове прошла открытая тренировка по тайскому боксу, собравшая 20 участников с различным уровнем физической подготовки. Под руководством кандидата в мастера спорта по «Муай-тай» Дениса Сорокина, спортсмены провели разминку.

После разминки участники приступили к отработке ударов и уклонов. Тренировка вызвала большой интерес как у опытных спортсменов, так и у новичков, впервые попробовавших себя в тайском боксе.

Организатор мероприятия, руководитель «Молодой Гвардии» Дмитровского округа Алина Марченкова отметила, что особенно приятно было видеть среди участников не только опытных спортсменов, но и тех, кто впервые решил попробовать свои силы в этом виде спорта.

Она поблагодарила Дениса Сорокина за проведение тренировки, которая вдохновила ребят.

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