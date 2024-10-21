Открытая тренировка по семейной акробатике ко Дню отца прошла в Воскресенске

Активисты партии «Единая Россия» организовали тренировку по семейной акробатике, приуроченную ко Дню отца. Спортивное мероприятие объединило отцов и детей в молодежном центре «Олимпиец» городского округа Воскресенск.

Мастер-класс по семейной акробатике для отцов и их детей провели в Воскресенске. Главным тренером мероприятия стал мастер спорта по спортивной гимнастике Станислав Аверин. В тренировке принимали участие все желающие, независимо от уровня физической подготовки.

Отцы с детьми осваивали новые для себя упражнения и элементы. Финал мероприятия завершили игрой в «Дженгу». Отцам торжественно вручили подарки от детей, сделанные заранее на мастер-классе.

«Спортивное мероприятие стало прекрасным примером того, как совместные занятия спортом могут принести радость, укрепить семейные узы и создать незабываемые воспоминания. День отца в „Олимпийце“ стал ярким событием, оставившим после себя положительные эмоции и желание вновь собраться вместе для новых спортивных приключений», — рассказал депутат Совета депутатов городского округа Воскресенск, член партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Открытая тренировка по семейной акробатике прошла в рамках партийного проекта «Крепкая семья».

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