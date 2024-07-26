Открытая тренировка по легкой атлетике прошла на стадионе «Москвич» в Лобне

Фото: Медиасток.рф

На стадионе «Москвич» городского округа Лобня состоялась открытая тренировка по легкой атлетике, в которой смогли поучаствовать все желающие. Мероприятие привлекло множество любителей спорта.

Все участники смогли продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и получить полезные советы от тренера. «Мы рады видеть всех, кто пришел и попробовал свои силы в этом замечательном виде спорта», — отметили организаторы акции.

Каждый желающий имел возможность попробовать себя в различных легкоатлетических упражнениях, что сделало мероприятие доступным и увлекательным для людей всех возрастов.

Напомним, что в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Уже анонсировано строительство нового большого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, что позволит улучшить условия для занятий спортом и привлечь больше жителей к активному образу жизни.

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