Открытая тренировка по кроссфиту для молодежи прошла в Котельниках

Мастер смешанных боевых искусств Максим Щербаков, более известный как Макс Топор, провел открытую тренировку для молодежи города в своем зале в микрорайоне Новые Котельники. Ребята попробовали освоить самые разные тренажеры и упражнения.

Современное направление занятий кроссфитом включает в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжелой атлетики, гимнастики, гиревого спорта, бега и другое. Тренировки подобного рода, напоминающие по форме полосу испытаний, становятся очень популярными.

«Мы с ребятами пришли в зал попробовать себя в не только в сфере единоборств, но и боевых искусств. Хотим научиться чему-то новому», — рассказал тренер спортивной школы «Котельники» по дзюдо Максим Бухаров.