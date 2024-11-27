Открытая тренировка по кроссфиту для молодежи прошла в Котельниках

Мастер смешанных боевых искусств Максим Щербаков, более известный как Макс Топор, провел открытую тренировку для молодежи города в своем зале в микрорайоне Новые Котельники. Ребята попробовали освоить самые разные тренажеры и упражнения.
Современное направление занятий кроссфитом включает в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжелой атлетики, гимнастики, гиревого спорта, бега и другое. Тренировки подобного рода, напоминающие по форме полосу испытаний, становятся очень популярными.
«Мы с ребятами пришли в зал попробовать себя в не только в сфере единоборств, но и боевых искусств. Хотим научиться чему-то новому», — рассказал тренер спортивной школы «Котельники» по дзюдо Максим Бухаров.
Тренировка по кроссфиту была круговой. Молодежь вместе с опытным тренером выполняли упражнения на выносливость и силу.
Максим Щербаков пообещал, что на этом его работа по развитию патриотизма и физической культуры среди молодежи не остановится. Спортсмен планирует и дальше проводить такие открытие тренировки не только по кроссфиту, но и по ММА и боксу.