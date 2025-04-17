Открытая тренировка по кикбоксингу для школьников прошла в Мытищах

Мытищинская Общественная палата организовала спортивное занятие по боевому искусству. Учеников познакомили с базовыми приемами и провели для них разминку.

Комиссия по физической культуре совместно с комиссией по патриотическому воспитанию Общественной палаты городского округа Мытищи организовала открытую тренировку по кикбоксингу для учеников школы № 10.

Школьникам рассказали об истоках этого вида спорта, объяснили его основные правила, продемонстрировали необходимое снаряжение пояснили, как им пользоваться.

Председатель комиссии по спорту Александр Марков и эксперт-консультант комиссии Артем Кагзванцян провели тренировку, показали и объяснили, как правильно разминаться, наносить базовые удары руками и ногами, делать растяжку, какие упражнения необходимы для выносливости.

Школьникам тренировка понравилась, и многие захотели познакомиться с этим видом спорта поближе уже в специализированном боксерском зале.