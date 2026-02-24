Открытая тренировка по хоккею прошла в Королеве

В Королеве на хоккейной коробке комплекса «Текстильщик» прошла открытая тренировка «Дворовый хоккей». Мальчишки и девчонки собрались, чтобы улучшить свои навыки на льду.

С опытными тренерами юные спортсмены отрабатывали технику катания, повороты и владение клюшкой. После разминки для них организовали эстафеты и конкурсы. Проигравших в этот день не оказалось — каждый ребенок получил памятный подарок.

«Мы старались создать настоящий праздник для детей. Важно, чтобы они не просто тренировались, но и получали удовольствие от игры», — рассказали организаторы встречи.

Пока дети катались, родители участвовали в интеллектуальной викторине. Они отвечали на вопросы о спорте и проверяли свои знания. Завершился день гала-матчем, который объединил всех участников.

Подобные встречи популяризируют хоккей и укрепляют дружеские связи. Это была только первая тренировка из запланированных. Организаторы уже готовят новые турниры и занятия для ребят.