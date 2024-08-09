Открытая тренировка по футболу для детей пройдет в Лобне 10 августа

В Лобне на спортплощадках города регулярно проходят открытые тренировки по различным видам спорта. Открытое занятие по футболу для детей от трех до 14 лет пройдет во Дворце спорта «Лобня» 10 августа.

Ребята познакомятся с тренерами местного клуба и смогут сыграть в одну из самых популярных игр в мире.

Кроме того, участники открытого занятия получат сертификат на три бесплатные тренировки, что станет отличным стимулом для дальнейших занятий спортом.

Ранее на стадионе «Москвич» все желающие смогли принять участие в занятиях по легкой атлетике и пляжному волейболу. Участники получили возможность узнать технику выполнения упражнений и правила игр, а затем применить полученные знания на практике.

Напомним, что в рамках празднования Дня физкультурника в Лобне также пройдет ежегодный «Яблочный трейл», который стартует 10 августа в 10:00 на стадионе «Москвич».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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