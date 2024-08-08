Турнир по уличному баскетболу пройдет в Мытищах ко Дню физкультурника

День физкультурника отпраздную в Мытищах турниром по уличному баскетболу. Состязания пройдут 17 августа на площади перед Дворцом культуры «Яуза».

Спортсмены выступят в одной возрастной категории — мужчины 2008 года рождения и старше. В каждой команде будет по три игрока и еще один запасной. Призовой фонд — подарочный сертификат от спонсора ООО «ЮНИ-Тек» на 12 тысяч рублей. Матчи стартуют 17 августа в 12.30 на улице Мира, 2А.

Количество команд ограничено. Заявки на участие принимаются до 15 августа в Telegram и ВКонтакте. В заявке необходимо указать название команды, ФИО игроков, год рождения и контактный телефон капитана.

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