Отходы убрали после обращения жителей в администрацию Павловского Посада

Жители деревни Заозерье Павлово-Посадского округа пожаловались в социальных сетях на неудовлетворительное состояние территории — заваленную мусором дорогу и отсутствие покоса травы. По итогам проверки администрация установила причину переполнения контейнерной площадки и оперативно организовала вывоз отходов, а также обратилась к жителям СНТ с призывом соблюдать правила обращения с мусором.

Как выяснилось, контейнерная площадка, о которой шла речь, относится к территории кладбища. В выходные дни владельцы близлежащих дач вывозили сюда свой бытовой мусор, что привело к образованию несанкционированных навалов и переполнению площадки. Заявки на вывоз отходов долгое время оставались без результата из-за несанкционированного складирования.

На сегодняшний день ситуация взята под контроль: организован вывоз накопившихся отходов, а также подбор мусора на прилегающей территории. Администрация округа благодарит неравнодушных жителей за обращение, которое позволило оперативно выявить проблему.

В связи с участившимися случаями складирования бытового мусора на контейнерных площадках, предназначенных для других объектов, администрация Павлово-Посадского округа обратилась к жителям садоводческих товариществ с просьбой не вывозить отходы за пределы СНТ. Такие действия нарушают правила обращения с отходами, создают серьезные проблемы для окружающих и могут повлечь административную ответственность.

Жителям рекомендуется пользоваться только контейнерами, предназначенными для их СНТ, и соблюдать установленный порядок вывоза мусора. При возникновении вопросов по графику или размещению контейнеров следует обращаться к правлению товарищества. Администрация округа продолжает мониторинг ситуации и контроль за соблюдением чистоты на общей территории.