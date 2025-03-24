Отходы начали вывозить с нелегального мусорного полигона в Люберцах

Вывоз мусора стартовал с полигона около кладбища в поселке Островцы. Этим занимается собственник объекта.

В феврале жители деревни жаловались на запах. Причиной его оказалось возгорание скопившегося свалочного газа. Оно произошло самопроизвольно.

Сейчас собственник уже вывез почти половину от общего объема отходов. Работа продолжается.

«Благодарю Министерство экологии и природопользования за содействие. Ранее специалисты отобрали пробы грунта для расчета нанесенного вреда почве и начисления ущерба. Прокуратура активно работает над тем, чтобы привлечь собственника земельных участков к ответственности», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что населенный пункт Островцы вошел в состав городского округа Люберцы в декабре 2024 года по закону Московской области об изменении границ с Раменским округом.