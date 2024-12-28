Отель во Фрязине стал победителем областного конкурса

Конкурс проводило Министерство культуры и туризма Подмосковья, чтобы определить лучшие учреждение в индустрии туризма. Отель «Планета IQ» стал лучшим в номинации «Бизнес-отель года».

Голосование проходило онлайн. В нем участвовали не только жители Подмосковья, но и туристы из всех регионов России. Отметим, что в прошлом году в аналогичном конкурсе отель занял почетное третье место.

Отель «Планета IQ» находитсяв центре культурной и деловой жизни наукограда. Это один из проектов группы компаний «Исток-Аудио», известной своими высокими стандартами качества. Все номера в отеле просторные, комфортабельные, оформлены с учетом современных тенденций и имеют все необходимые удобства для гостей.

Конкурс «Лучшая организация туристской индустрии» на приз губернатора Андрея Воробьева проводится в Московской области ежегодно. По замыслу организаторов, онс должен повысить качество обслуживания туристов, способствовать продвижению регионального туристского продукта и формировать положительный имидж профильных компаний.