Отдыхающим у водных объектов в Люберцах напомнили правила безопасности

Сотрудники администрации городского округа Люберцы совместно с спасателями, пожарными инспекторами, полицейскими и активистами народной дружины провели проверку зоны отдыха у экстрим-парка «Фристайл» на Дзержинском карьере. В ходе рейда специалисты напомнили посетителям о правилах безопасности у воды и мерах противопожарной защиты.

Отдыхающим раздали памятки с рекомендациями по безопасному поведению у водоема. Представители МЧС акцентировали внимание на запрете купания в состоянии алкогольного опьянения, а также напомнили родителям о необходимости постоянно контролировать детей, чтобы они находились в пределах досягаемости.

Генеральный директор спорткомплекса «Фристайл» Антон Гапонов сообщил, что на пляже круглосуточно дежурят 12 спасателей, из которых пятеро прошли специальную аттестацию.

Ранее аналогичный мониторинг Кореневского карьера провели председатель Совета депутатов Люберец Петр Ульянов и руководитель Дирекции спортивных сооружений Сергей Стрекаловский. Петр Ульянов отметил, что многие отдыхающие проводят на пляже весь день и часто пренебрегают мерами безопасности на солнце.

Спасатели регулярно проводят профилактические беседы и распространяют информационные материалы о важности бережного отношения к здоровью в жаркую погоду.

Отметим, что на всех популярных пляжах округа — в парке «Малаховское озеро», а также на Кореневском и Дзержинском карьерах — организовано дежурство спасателей. Здесь оборудованы туалеты, кабинки для переодевания, лежаки и площадки для активного отдыха. Территории оснащены системой видеонаблюдения «Безопасный регион».

При этом купание во всех трех водоемах округа запрещено согласно заключению Роспотребнадзора.