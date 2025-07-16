Отдыхающим у водных объектов в Люберцах напомнили правила безопасности
Сотрудники администрации городского округа Люберцы совместно с спасателями, пожарными инспекторами, полицейскими и активистами народной дружины провели проверку зоны отдыха у экстрим-парка «Фристайл» на Дзержинском карьере. В ходе рейда специалисты напомнили посетителям о правилах безопасности у воды и мерах противопожарной защиты.
Генеральный директор спорткомплекса «Фристайл» Антон Гапонов сообщил, что на пляже круглосуточно дежурят 12 спасателей, из которых пятеро прошли специальную аттестацию.
Отдыхающим раздали памятки с рекомендациями по безопасному поведению у водоема. Представители МЧС акцентировали внимание на запрете купания в состоянии алкогольного опьянения, а также напомнили родителям о необходимости постоянно контролировать детей, чтобы они находились в пределах досягаемости.
Ранее аналогичный мониторинг Кореневского карьера провели председатель Совета депутатов Люберец Петр Ульянов и руководитель Дирекции спортивных сооружений Сергей Стрекаловский. Петр Ульянов отметил, что многие отдыхающие проводят на пляже весь день и часто пренебрегают мерами безопасности на солнце.
Спасатели регулярно проводят профилактические беседы и распространяют информационные материалы о важности бережного отношения к здоровью в жаркую погоду.
Отметим, что на всех популярных пляжах округа — в парке «Малаховское озеро», а также на Кореневском и Дзержинском карьерах — организовано дежурство спасателей. Здесь оборудованы туалеты, кабинки для переодевания, лежаки и площадки для активного отдыха. Территории оснащены системой видеонаблюдения «Безопасный регион».
При этом купание во всех трех водоемах округа запрещено согласно заключению Роспотребнадзора.