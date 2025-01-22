Отделы МФЦ в Люберцах оказали более 500 тысяч услуг в 2024 году

Более 500 тысяч услуг предоставлено в отделах МФЦ Люберец в 2024 году. Об этом сообщила директор многофункционального центра Маргарита Скалябина.

В МФЦ доступно более 445 федеральных, региональных, муниципальных и сопутствующих видов услуг, при этом 70% — в цифровом формате.

Специалисты оказали около 300 тысяч консультаций и предоставили более 500 тысяч услуг. Спросом пользуются организованные места доступа к региональному и единому порталу.

«В соответствии с требованиями регионального стандарта в МУ „Люберецкий МФЦ“ функционирует 46 мест, оборудованных компьютерами с бесплатным доступом к порталам РПГУ и ЕПГУ. Каждый заявитель может воспользоваться ими, чтобы получить услуги в электронном виде», — пояснила Маргарита Скалябина.

Компьютеры доступны в центрах «Мои документы» с 8:00 до 20:00.