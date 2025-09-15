Отделочные работы начали в здании Ухтомской больницы в Люберцах

В городском округе Люберцы по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжается капитальный ремонт Ухтомской больницы. Медицинское учреждение округа построено в 1938 году, а второй корпус возведен в 60-е годы прошлого века.

Активно ведутся работы на кровле, приступают к полной замене инженерных коммуникаций. В здании выполнят перепланировку и приведут к единому стандарту регионального Минздрава.

Глава округа Владимир Волков сообщил, что строители заменили старые деревянные перекрытия на новые железобетонные и завершают усиление дверных и оконных проемов.

На следующей неделе ожидается поставка оконных блоков, а в конце месяца строители планируют приступить к фасадным работам. Завершить капремонт планируется в 2026 году.

Напомним, ранее из Ухтомской больницы перевезли пальмы, подаренные медучреждению Фиделем Кастро. Им нашли новый дом — профессиональный центр «Цветоводство» в Москве.