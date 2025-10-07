Отделочные работы начали в крупнейшей поликлинике в Королеве

В центре Королева уже возвышается пятиэтажное здание новой поликлиники, старт строительству которой в марте 2024 года дал губернатор Подмосковья. Специалисты уже завершили все монолитные работы, возвели наружные стены и смонтировали кровлю.

Снаружи здание постепенно приобретает завершенный вид благодаря яркому современному фасаду — его устройство сейчас в завершающей стадии.

Начались и отделочные работы внутри помещений, а также благоустройство территории медицинского центра. Всего на стройплощадке работают свыше 200 строителей и восемь машин спецтехники.

Отметим, новая поликлиника сможет принимать тысячу человек в смену. Здесь планируют открыть все основные направления медпомощи, включая отделения неотложной медицинской помощи, профилактики, реабилитации, амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар.

Современный медицинский центр будет оснащен новейшим оборудованием для диагностики и лечения самых разных заболеваний, а работать в нем будут около 200 врачей и более 300 специалистов среднего звена.