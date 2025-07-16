Отделку спортзала во втором корпусе гимназии № 7 начали в Лыткарине

Подрядная организация приступила к чистовой отделке спортзала во втором корпусе гимназии № 7 в городском округе Лыткарино. Школьники в новом учебном году смогут заниматься в новых комфортных условиях.

Рабочие уже сняли со стен старую облицовку и демонтировали спортивное оборудование. В санузлах также приступили к шпаклевке стен и укладке плитки. В коридоре, женских и мужских раздевалках стены уже окрасили.

Новый спортзал оформят в оранжевых и серых тонах, там появятся яркие граффити и скалолазный стенд. Подрядная бригада планирует завершить ремонтные работы в середине июля.

Также к сентябрю во втором корпусе гимназии № 7 отремонтируют туалетные комнаты на первом и втором этажах здания и выполнят гидроизоляцию и вентиляцию подвала.

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