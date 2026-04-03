Отделению Российского союза молодежи в Наро-Фоминске исполнилось 10 лет

Это одна из крупнейших неполитических молодежных организаций страны, которая объединяет активных и неравнодушных людей с 1991 года. Окружное отделение ведет свою историю со 2 апреля 2016 года.

За десятилетие на базе Молодежного комплексного центра сформировалась одна из самых активных команд в Подмосковье, благодаря которой в 2022 и 2023 годах Наро-Фоминск стал площадкой регионального этапа программы «Пространство развития». Тогда в городе собрались более 250 участников из малых городов Московской области.

Отделение проводит областной этап конкурса «Ученик года» уже три года. Также масштабно проходит муниципальный этап «Российской студенческой весны». Студенты из округа не раз становились лауреатами всероссийского фестиваля.

Окружная организация стала опорой для молодежи: союз поддерживает таланты, помогает реализовать инициативы, сопровождает проекты и проводит образовательные программы для наставников. Празднование юбилея состоится 3 апреля в 13:30 во дворце культуры «Созвездие» для всех желающих.