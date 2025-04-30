Отделения почты в Павловском Посаде опубликовали график работы в майские праздники

Согласно официальному сообщению, 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений в Павловском Посаде, за исключением тех, которые оборудованы пунктами выдачи заказов с маркетплейсов. Эти отделения, совмещающие функции почтовой связи и пунктов выдачи онлайн-заказов, продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме, обеспечивая бесперебойную доставку товаров.

Кроме того, 30 апреля и 8 мая, в предпраздничные дни, почтовые отделения закроются на час раньше, чем обычно.

1 и 9 мая почтальоны не будут осуществлять доставку почтовых отправлений и периодических печатных изданий. При этом доставка пенсий и социальных пособий будет производиться в соответствии с графиком, согласованным с отделениями Социального фонда России, чтобы обеспечить своевременное получение выплат получателями. В период с 5 по 7 мая отделения почты будут работать в обычном режиме, обслуживая клиентов по стандартному расписанию.

Для уточнения актуального расписания работы конкретного отделения или поиска ближайшего открытого отделения Почты России на карте, можно воспользоваться официальным сайтом или мобильным приложением Почты России.