Отделения Лыткаринской больницы переехали в другой корпус

Хирургическое, гинекологическое, урологическое и приемное отделения сменили свою локацию и переехали из второго корпуса в первый. Переезд стал необходимым шагом, поскольку второй корпус больницы закрылся на капитальный ремонт.

Администрация и медицинский персонал больницы уверены, что переезд не только позволит сохранить непрерывность работы отделений, но и в конечном итоге приведет к улучшению условий пребывания для пациентов и создаст более комфортную и эффективную рабочую среду для медицинских работников.

По словам врачей, одним из ключевых положительных изменений, связанных с переездом, стало значительное расширение и реорганизация приемного отделения. Теперь оно разделено на два потока: один — для приема пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, а другой — для тех, кто обращается в плановом порядке.