Отделение «Женщины Подмосковья» в Люберцах отметило 30-летие

Глава городского округа Владимир Волков поздравил коллектив Люберецкого отделения с 30-летием. В нем состоят более 500 женщин, которые помогают участникам СВО и их семьям, участвуют в жизни города.

Инна Копец, Ада Подколзина и Галина Аринина основали отделение в 1995 году. За время существования организация стала важной частью общественной жизни округа и всей Московской области, отметил глава Люберец Владимир Волков.

Он также подчеркнул, что отделение всегда было нацелено на поддержку женщин в современном обществе.

«Наше отделение объединяет более 500 женщин — представительниц самых разных профессий, которые активно помогают бойцам СВО и членам их семей, участвуют в жизни городского округа. Низкий им поклон за эту важнейшую работу. Поздравляю с юбилеем и благодарю председателя Елену Верховых и весь коллектив отделения за неравнодушие, активную общественную работу и вклад в развитие Люберец!» — подытожил Владимир Волков.