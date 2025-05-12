Отделение «Союза женщин России» в Дубне приняло участие в пошиве Знамени Победы

В ходе празднования Дня Победы огромное полотнище развернули на трибунах спортивного комплекса «Триумф». В Дубне лоскуты к знамени добавляли представительницы Московского областного регионального отделения «Союза женщин России».

На флаге, который хранится в парке «Патриот», вышиты имена почти 2000 участников Великой Отечественной войны. Там есть имена и 21 фронтовика из Дубны.

Руководитель местного отделения «Союза женщин России» Ольга Михайлова рассказала о вкладе в изготовление Знамени Победы. Пошив выполнили на ее фабрике. «Мы шили само полотно: эти кусочки, в каждом из которых увековечен герой нашей страны. После мы отправили знамя в Люберцы, где изначально зародилась эта акция, а оттуда его передали в парк „Патриот“», — сообщила Ольга Михайлова.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что жители муниципалитета делают все возможное, чтобы сохранить следующих поколений память о Великой Отечественной войне и ее победителях. «Наши жители — настоящие патриоты!» — подчеркнул он.