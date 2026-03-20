Отделение «Союза пенсионеров» Лобни переехало в новое помещение

20 марта глава городского округа Лобня Анна Кротова вручила ключи от нового помещения председателю Лобненского отделения «Союза пенсионеров» Зое Гаврилиной. Теперь у организации, объединяющей две тысячи жителей старшего поколения, появился собственный уютный дом.

Актив Союза под руководством Зои Алексеевны ведет разностороннюю деятельность. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи, помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и поддержке участников специальной военной операции: пенсионеры вяжут теплые вещи, плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь для фронта и госпиталей.

В новом просторном помещении будут проходить собрания, мероприятия и встречи организации. Анна Кротова выразила уверенность, что это место станет настоящим центром притяжения для активных и неравнодушных жителей Лобни и точкой роста для новых полезных инициатив.

«Желаю „Союзу пенсионеров“ успешной и плодотворной работы на новом месте!» — отметила Анна Кротова.