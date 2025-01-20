Отделение реабилитации открылось в подмосковном медцентре Рошаля

В Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля открылось новое отделение реабилитации. Здесь смогут восстанавливать здоровье пациенты, перенесшие заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и другие патологии.

В отделении оборудовали 30 мест для круглосуточного пребывания.

«Мы принимаем пациентов с ограничениями в моторной сфере, включая суставные нарушения и трудности в самостоятельном передвижении. Работаем с детьми, испытывающими проблемы когнитивного спектра, такие как нарушения памяти, мышления и речи», — рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации Галина Деревяшкина.

Мультидисциплинарная команда специалистов уже приступила к работе. Это психологи, массажисты, логопеды и эргоспециалисты. Пациентам готовы обеспечить комплексный подход к реабилитации.

Для восстановления здоровья в отделении установили современное оборудование. Здесь есть, например, тренажер с функцией биологической обратной связи, велотренажер с электростимуляцией, антигравитационная дорожка.

Реабилитация проводится по полису ОМС. На нее направляет лечащий врач после консультации с врачами медцентра Рошаля.