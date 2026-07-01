Отделение расчетного центра Подмосковья открыли в Одинцове

Новый центральный офис МосОблЕИРЦ начал работу в Одинцове по адресу: Можайское шоссе, дом 71. Современный клиентский центр расположен рядом со станцией МЦД-1 и остановками общественного транспорта.

Посетителям доступны 16 окон очного приема и восемь окон дистанционного обслуживания. Система электронной очереди помогает сократить время ожидания, а терминалы позволяют оплатить коммунальные услуги непосредственно в офисе. Зоны ожидания оборудованы для комфортного пребывания. Кроме того, предусмотрен детский уголок.

Записаться на прием к специалисту можно заранее через мобильное приложение или официальный сайт компании. Такой формат позволяет выбрать удобное время для посещения.

Добавим, что в Одинцовском округе МосОблЕИРЦ обслуживает 262 тысячи лицевых счетов, обеспечивая жителей широким спектром расчетно-информационных услуг.