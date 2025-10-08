Отделение переливания крови в Мытищах переехало в новое помещение

Кровь теперь можно сдать на улице Академика Каргина. На донацию в отделение переливания крови Мытищинской клинической больницы пришли председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов и депутат Григорий Шаповалов.

Как отметила заведующая отделением Людмила Дмитричева, это постоянные доноры учреждения.

«Своим примером они популяризируют донорство среди населения, особенно среди молодежи», — добавила медик.

Григорий Шаповалов рассказал, это его четвертая сдача крови в текущем году.

«Считаю это не просто обязанностью, а личным вкладом в спасение жизней. В наше время, когда медицина нуждается в поддержке, важно участие каждого неравнодушного человека», — подчеркнул народный избранник.

Людмила Дмитричева отметила, что новое помещение больше предыдущего. В здании есть просторный холл, оснащенные всем необходимым кабинеты, регистратура, отдел комплектования донорских кадров с архивом. А рядом расположена удобная парковка.

Желающих сдать кровь принимают по предварительной записи в будние дни с 14:00 до 15:00 часов. Медики просят, чтобы звонили именно в это время, потому что в другое время идет работа по забору крови и ее дальнейшей переработке. По словам Людмилы Дмитричевой, в будущем планируют запустить запись через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему.

«А пока наши доноры записываются по телефону. Конечно, если во время приема крови кто-то приходит без записи, мы не отказываем. Главное — соблюдать все условия сдачи. Помнить, что существуют противопоказания к донорству и о них можно подробно узнать на сайте yadonor.ru», — сказала медик.

Отделение переливания крови находится на улице Академика Каргина, дом № 36 Б. Чтобы сдать кровь, необходимо записаться в любой будний день с 14:00 до 15:00 по номеру: 8 (495) 586-41-66.