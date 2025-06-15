Отделение офтальмологии стало гордостью Королевской больницы

В Королевской городской больнице проводят уникальные операции — отдельной гордостью стало офтальмологическое отделение. Сегодня в этом направлении медучреждение может составить конкуренцию Национальному медицинскому исследовательскому центру глазных болезней имени Гельмгольца.

Больницей заведует медик в третьем поколении, акушер-гинеколог Анна Чуканина. Двое ее сыновей продолжают династию врачей, а старший Олег уже работает офтальмохирургом в Королевской больнице.

«На сегодняшний день мы уже действительно можем победить большинство тех заболеваний, о которых еще 20-30 лет назад даже невозможно было помыслить, что мы сможем побеждать. Есть еще, конечно, нерешенные задачи, но в большинстве своем на многих отрезках глаза, передний отрезок глаза, там, где роговица, радужка, хрусталик, огромное количество вопросов и проблем медицины решены», — рассказал Олег Чуканин.

На операции приезжают пациенты со всего северо-востока Москвы и даже из-за границы.

«Офтальмология в России — это, пожалуй, одна из самых сильных офтальмологий во все мире», — добавил Чуканин.

За последние годы больница пополнилась новым оборудованием, в медучреждении активно внедряют искусственный интеллект. В больнице работает стационар с 10-ю отделениями, она признана одной из лучших в Московской области. Здесь трепетно относятся не только к пациентам, но и к сотрудникам — от каждого зависит общий результат в борьбе за здоровье и жизнь пациента.