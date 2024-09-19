Отделение нейрохирурги в Мытищах отметило 5-летие

Пять лет исполнилось отделению нейрохирургии в Мытищинской областной больнице. Оно входит в состав регионального сосудистого центра.

Одно из самых молодых отделений Мытищинской областной больницы отметило пятилетний юбилей. Врачи нейрохирургического отделения оказывают плановую и экстренную помощь. Обратиться за лечением сюда могут пациенты не только жители Мытищ, но и любого другого муниципалитета Московской области.

«Арсенал нейрохирургического отделения Мытищинской больницы постоянно пополняется в рамках национального проекта „Здравоохранение“ и региональных программ. В прошлом году в операционную поступили нейроэндоскопическая стойка, навигационная стереотаксическая установка, краниотом с моторной системой», — отметил заведующий нейрохирургическим отделением Мытищинской областной больницы Сергей Сергеев.

Врачи Мытищ успешно оперируют черепно-мозговые и позвоночно-спинальные травмы, спасают при ишемических и геморрагических инсультах и выполняют микрохирургические операции.

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